سليماني يشرع في دراسة العروض رفقة وكيل أعماله

كشفت صحيفة “ابولا” أن الدولي الجزائري اسلام سليماني طلب من وكيل اعماله دراسة العروض التي تتهاطل عليه من عدد من الاندية الراغبة في ضمه.

كما قالت ان سليماني يتواجد في باريس من اجل دراسة كل العروض قبل فسخ عقده مع سبورتينغ لشبونة بسبب المشاكل التي حدثت له مع المدرب روبن أموريم.

كما أشارت. إلى مهاجم الخضر يملك عدد من العروض خاصة من البطولة السعودية وعدد من الاندية التي تنشط في الدوريات الخليجية. خاصة من الدوري القطري.

ويربط سليماني عقد مع الفريق البرتغالي ينتهي الصيف المقبل. أين يتجه لفسخه مبكّرا بالنظر إلى الوضعية المعقّدة التي يعيشها.

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