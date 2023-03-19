سليماني يصاب ويزيد من متاعب بلماضي

تعرّض الدولي الجزائري اسلام سليماني إلى إصابة على مستوى الرجل في مباراة فريقه اندرخلت أمام المستضيف أود لوفين.

وقام مدرب اندرخلت باستبدال سليماني في الدقيقة 75 من عمر المباراة القوية التي جرت بملعب “دين دريف”.

ويبدو أن الإصابات أصبحت تلاحق لاعبي الخضر، الذي كان أخرهم الوافد الجديد لـ “الخضر” شعيبي.

كما نال يوسف بلايلي حقه في الإصابات، في مباراة فريقه أجاكسيو أمام موناكو.

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