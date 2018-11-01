“سليماني” يصدِم الأتراك من جديد!

تعرض الدولي الجزائري، إسلام سليماني، لهجوم عنيف من وسائل الإعلام التركية، والتي أصبحت لاتُضيع أي فُرصة لإنتقاده، بسبب تراجع مُستواه.

واعتبرت جريدة “الصباح”، بأن “سوبر سليم” يُوقع حاليا على أرقام صادمة مع ناديه “فينرباتشي” لاتتناسب مع الراتب الضخم الذي يتقاضاه.

وأشارت الصحفية بأن إحصائياته في الجولة الأخيرة كارثية حسب وجهة نظرها، كونه لم يركض سوى 6700 متر، طيلة فترة لعبه.

وأوضحت بأن زميله الحارس “هارون تيكين” ركض 5000 مترا، مما يُوضح حسب نفس المصدر بأن “سليماني” لم يبذل المجهود اللازم.

يُذكر بأن إبن عين البنيان، ومنذ وصوله لـ”الكناري” إكتفى بتسجيل ثلاثة أهداف فقط في 11 لقاءً شارك فيها لحد الساعة.