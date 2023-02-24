سليماني يصطدم بماندي ومهام متباينة لباقي نجوم الخضر

سيكون نجوم المنتخب الوطني الجزائري، في مواجهات متباينة، رفقة أنديتهم الأوروبية، في الدور ثمن النهائي من منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وستكون الجزائر حاضرة بقوة في ثالث المنافسات الأوروبية، بمشاركة، كل من سعيد بن رحمة وإسلام سليماني وعيسى ماندي وأحمد توبة ومحمد فارس إلى جانب ثلاثي نيس الفرنسي يوسف عطال وهشام بوداوي وبلال براهيمي.

وأسفرت القرعة، عن مواجهة جزائرية بين إسلام سليماني من جانب أندرلخت البلجيكي، وعيسى ماندي من جانب فياريال الإسباني، في صدام سيكون مثيرا بين ثنائي الخضر.

بينما يواجه جزائريو نيس عطال وبوداوي وبراهيمي، نادي شيريف تيراسبول متصدر الدولي المولدوفي، في لقاء يبدو في مصلحة نادي الجنوب الفرنسي، ويلاقي أحمد توبة رفقة ناديه التركي اسطنبول باشاك شهير، ممثل الكرة البلجيكية نادي جينت، في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

أما محمد فارس، الذي يعتبر خيارا ثانويا في ناديه لازيو الإيطالي، سيواجه نادي ألكمار الهولندي. في حين وضعت القرعة، بن رحمة وزملاءه في نادي وست هام الانجليزي، في اختبار صعب أمام متصدر الدوري القبرصي، آيك لارنكا.