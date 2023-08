سليماني يصل إلى البرازيل ويوجّه أول رسالة لجماهير كوريتيبا

حط الدولي الجزائري، إسلام سليماني، صبيحة اليوم الأربعاء، الرحال بمدينة كوريتيبا البرازيلية، تمهيدا للانضمام إلى النادي المحلي.

وأعلنت إدارة كوريتيبا، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر” عن وصول مهاجمها الجديد إلى الأراضي البرازيلية.

كما نشرت إدارة الفريق البرازيلي في تغريدة أخرى، “فيديو” لسليماني، وهو يرتدي قميص ناديه الجديد، يخاطب من خلاله لجمهور كوريتيبا، وأرفقها بعبارة : “أول رسالة لكم”.

Acompanhe o Vovô Coxa e aprenda o trajeto para chegar ao ponto de encontro com o Slimani:

O desembarque do craque argelino será realizado hoje, aproximadamente às 10h40, no Aeroporto do Bacacheri, no campo de futebol ao lado do terminal de passageiros.

Quem aí vai receber o… pic.twitter.com/5EQ8JE8lN1

— Coritiba (@Coritiba) August 23, 2023