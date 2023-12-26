سليماني يصل إلى الجزائر لمباشرة التحضيرات رفقة “الخضر”

حل مهاجم المنتخب الوطني اسلام سليماني، اليوم الثلاثاء، بأرض الوطن للدخول في تربص مع المنتخب الوطني تحسباً لكأس إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي قد منحه ترخيصا، امس،لمدة 24 ساعة اين تنقل الى فرنسا.

وسيخضع الهداف التاريخي للمنتخب الوطني لتدريبات خاصة من قبل المعد البدني.

ويوجد المهاجم الجزائري في مناقشات من اجل تغيير وجهته في الميركاتو الشتوي، خصوصا انه تبقى له سنة في عقده مع فريق كورتيبا البرازيلي.