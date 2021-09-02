سليماني يصل لهدفه الـ33 ويقترب من دخول تاريخ الكرة الجزائرية

تمكن اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني من إضافة الهدف الثاني في المباراة أمام منتخب جيبوتي في الدقيقة الـ 25 وهدفه الشخصي الـ33 بقميص المنتخب الوطني، ليقترب من تحطيم رقم هداف المنتخب الوطني عبد الحفيظ تاسفاوت صاحب الـ 35 هدف.

وسجل إسلام سليماني الهدف الثاني في المباراة عن طريق ركلة جزاء بعدما أبعدالمدافع يوسف باثيو الكرة بيده من خط ال مرمى ليتلقى مباشرة البطاقة الحمراء، ليكمل منتخب جيبوتي اللقاء بعشرة لاعبين فقط.