“سليماني” يضع موناكو في مأزق

لمح مدرب فريق “موناكو” الفرنسي “ليوناردو جارديم” لإمكانية غياب النجم الدولي الجزائري “إسلام سليماني” عن مواجهة “ريمس” سهرة السبت.

وأكد التقني البرتغالي في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس أن “السوبر سليم” شعر ببعض الآلام الخفيفة على مستوى الفخذ خلال الحصة التدريبية الصباحية.

وقال “جارديم”:”إسلام سليماني لم يقم بفترة التحضيرات وهو ماجعله يشعر بإرهاق شديد بعد مشاركته في المباريات السابقة كاملة”.

وختم:”سننتظر يوم غدا الجمعة لمعرفة جاهزية اسلام سليماني من عدمها للمشاركة في مواجهة ريمس”.