سليماني يضع نائب رئيس موناكو في حيرة!

رفض نائب رئيس موناكو، أوليغ بيتروف، منح تفاصيل بخصوص مُستقبل الدولي الجزائري إسلام سليماني، داخل فريق الإمارة، خلال الموسم القادم.

وأوضح الروسي في تصريحات لجريدة “لو فيغارو”، بأن إدارته لم تُقرر لحد الساعة مصير، رأس الحربة رغم مُستوياته الكبيرة.

وترك الرجل الأول في الفريق الأحمر، الإنطباع، بأن وضعية “سوبر سليم”، تُثير الحيرة “مونتي كارلو”.

وقال :”يجب علينا أن نُقرر ما الذي سنفعله بشأنه”.

ولا يبدو مالكو النادي، مُتحمسين لشراء عقد اللاعب، الذي لا يزال مُرتبطا بعقد مع ليستر سيتي.

ويأتي هذا الموقف، لتخوف الإدارة، من التوجه التكتيكي للمدرب ألبير مورينو، والذي لا يُحبذ الإعتماد على إبن عين البنيان.