سليماني يضيع مواجهة نيس

سيغيب الدولي الجزائري إسلام سليماني، عن المباراة المقبلة لناديه بريست، والتي ستجمعهم بمضيفهم نيس، لحساب الليغ1 الفرنسية.

وأكد الحساب الرسمي لنادي بريست، غياب سليماني عن تشكيلة الفريق في مباراة الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي.

كما أوضحت المدرب المساعد في نادي بريست برونو غروغي، بأن غياب مهاجمه الجزائري، عائد للعقوبة الآلية المفروضة عليه.

واعتبر ذات المتحدث، بأن غياب اسلام سليماني عن هذه المباراة، يعد خسارة للفريق، إلا أنهم سيجدون البديل المناسب.