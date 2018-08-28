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سليماني يطالب الجماهير الجزائرية بـ “الصبر” على “بلماضي”

الرياضة
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سليماني يطالب الجماهير الجزائرية بـ “الصبر” على “بلماضي”
بقلم أمير بهلول

صرّح “إسلام سليماني” مهاجم المنتخب الوطني أنه يتوجب الصبر على بلماضي والعمل خطوة خطوة والتفكير مباراة بمباراة في تصفيات كان 2019.

وقال “سليماني” في حواره مع موقع “دي زاد فوت”: “يجب ترك بعض الوقت للناخب الوطني الجديد”.

وأضاف: “علينا التفكير مباراة بمباراة في تصفيات كان 2019، لدينا 3 نقاط الآن والوقت مبكر جدا للحديث عن أهدافنا في الكان”.

وتابع: “في آخر مشاركتين للخضر في كأس إفريقيا كان يمكننا تحقيق نتائج أفضل”.

وختم كلامه: “تنقصنا الخبرة من أجل التتويج باللقب القاري واللعب في إفريقيا ليس مثل اللعب في أوروبا أو في آسيا”.


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