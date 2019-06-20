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سليماني يطمئن الجماهير: “سنعمل كل شيء من أجل الفوز بالبطولة إن شاء الله”

الرياضة
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سليماني يطمئن الجماهير: “سنعمل كل شيء من أجل الفوز بالبطولة إن شاء الله”
بقلم يونس رزيق

أكد المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني أن المنتخب الوطني سيعمل كل ما بوسعه من أجل التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا هذا الموسم.

وقال سليماني في تصريح للصفحة الرسمية لموقع الكاف بالعربية على أنستغرام :

“نحن هنا إن شاء الله من أجل التتويج بالبطولة الإفريقية..وسنعمل كل شيء من أجل الفوز بها إن شاء الله”.


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