سليماني يعجز عن التهديف ويتعثر رفقة بريست أمام موناكو

سجل الدولي الجزائري اسلام سليماني، اليوم الأحد، تعثرا جديدا رفقة ناديه بريست، في المواجهة التي جمعتهم بمضيفهم نادي موناكو.

وشارك سليماني، أساسيا ضمن تسكيلة ناديه بريست، في هذات اللقاء الذي يدخل ضمن الجولة الـ17 من الليغ1 الفرنسية.

كما عجز مهاجم الخضر في هز الشباك، رغم بعض الفرص الخطيرة التي أتيحت له خلال شوطي هذا اللقاء.

وقام مدرب بريست، باستبدال اسلام سليماني، في الدقيقة الـ70 من عمر المباراة، أين ترك مكانه لزميله ستيف مونيي.