سليماني يعزّز رصيده التهديفي إلى 8 أهداف في البطولة البلجيكية

عاد الدولي الجزائري إسلام سليماني لممارسة هوايته المفضلة بعد تسجيل هدفا شخصيا له، اليوم الأحد، في لقاء اندرلخت امام ميشيلن.

وانتهت المباراة بخسارة مهاجم الخضر ورفقائه بثلاثية مقابل اثنين لحساب الجولة 34 من عمر البطولة البلجيكية.

ويواصل إسلام سليماني التألق و التسجيل رغم تقدمه في السن الأمر الذي يؤكد نيته في الذهاب بعيدا في مشواره الكروي الاحترافي.

كما سجّل ابن مدينة عين البنيان هدفه الثامن في البطولة البلجيكية. رغم تجربته الجديدة فيها، كما نال 2 بطاقات صفراء منذ التحاق بالنادي العريق.

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