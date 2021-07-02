سليماني يعود إلى البرتغال !

سيخوض نادي “ليون” مباراة ودية أمام “سبورتينغ لشبونة” حامل لقب البطولة البرتغالية يوم 25 جويلية المقبل في “الألفالادي” من أجل التحضير للموسم الجديد، وبالتالي سيعود “سليماني” لبيته القديم الذي تألق فيها كثيرا.

وأبدت جماهير سبورتينغ لشبونة عن سعادتها الكبيرة بعودة “سليماني” إلى ملعب “الألفالادي” بعد سنوات رائعة قضاها مع أصحاب الزي الأخضر والأبيض وكان أحد أفضل اللاعبين في الفريق وقادهم للتألق والفوز بالألقاب.

وكان “السوبر سليم” قد شارك في 111 مباراة مع سبورتينغ لشبونة سجل من خلالها 57 هدف.