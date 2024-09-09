سليماني يعود إلى البطولة الجزائرية.. وهذه هي التفاصيل ! 

اتفق الدولي الجزائري إسلام سليماني على كل صغيرة و كبيرة مع الرئيس المدير العام لشركة “مادار” شرف الدين عمارة على موعد الإمضاء الرسمي.

وكشف مصدر لـ “النهار أون لاين”، أن سليماني سيعقد اجتماع أخير سهرة اليوم الاثنين، أو صبيحة غد الثلاثاء على أقصى تقدير، مع إدارة شباب بلوزداد التي يترأسها مهدي رابحي. كما سيقدم لوسائل الإعلام مباشرة بعد الإمضاء.

كما أكد ذات المصدر، أن مهاجم الخضر اتفق على الإمضاء لموسم واحد، بغرض إعادة نفسه إلى الواجهة الرياضية، و من ثم الاحتراف بإحدى الدوريات الأوروبية أو العربية، ليختتم مشواره المدجج بالألقاب الشخصية، أبرزها تتويجه هدافا تاريخيا لـ “محاربي الصحراء”.

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