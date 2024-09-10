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الرياضة

سليماني يعود إلى شباب بلوزداد بعد 11 سنة

بقلم فيصل زيان بوزيان
سليماني يعود إلى شباب بلوزداد بعد 11 سنة
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أعلنت إدارة نادي شباب بلوزداد، اليوم الثلاثاء، تعاقدها مع هداف المنتخب الوطني التاريخي، ولاعبها السابق، إسلام سليماني.

وأعلنت إدارة “السياربي” عبر بيان على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تعاقدها مع المهاجم، إسلام سليماني، لمدة موسمين.

وسجل الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، إسلام سليماني، عودته إلى ناديه السابق، شباب بلوزداد. بعد 11 سنة من مغادرته الفريق للاحتراف بأوروبا.

حيث خاض “السوبر سليم” العديد من التجارب في أقوى البطولات الأوروبية، منذ احترافه موسم 2013-2014، وأبرزها الإنجليزية، الفرنسية، البرتغالية، بتمثيله أندية سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ليستر سيتي الإنجليزي، أولمبيك ليون، موناكو وبراست بفرنسا، أندرلخت و ميشلين ببلجيكا و كوريتيبا البرازيلي.

بعد 11 سنة.. سليماني يعود إلى شباب بلوزداد

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