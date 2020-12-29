سليماني يعود لإنجلترا في إنتظار تقرير مصيره

عاد الدولي الجزائري، إسلام سليماني، في الساعات القليلة الماضية، الى إنجلترا، من أجل دارسة مُستقبله مع ناديه ليستر سيتي.

وسيكون “سوبر سليم”، على موعد مع أيام حاسمة، من أجل تحديد وجهته المُستقبلية، نظرا لإستحالة المواصلة مع “الفوكسيز”.

ويُعاني رأس الحربة الأمرين، منذ بداية الموسم الجاري، حيث أنه لم يلعب سوى لمدة 19 دقيقة في البريميرليغ.

ويمتلك إبن عين البنيان، عروضا من فرنسا والخليج، وسيختار أفضلها جانفي الداخل، من أجل العودة للمُنافسة الرسمية.

ويريد صاحب الـ33 عاما، فريقا يضمن له اللعب بشكل مُنتظم، لإسترجاع مكانته مع المنتخب الوطني، في أقرب الآجال.

يُذكر بأن هداف موناكو السابق، لا يزال مُرتبطا مع فريقه الإنجليزي الى غاية جوان من السنة القادمة 2021.