سليماني يعود لإهتمامات نادي مارسيليا مجددا

كشف موقع “90 دقيقة” الفرنسي، اليوم، أن الدولي الجزائري إسلام سليماني مرشح للإلتحاق بنادي أولمبيك مرسيليا خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل.

وعلل الموقع ذلك كون إدارة “لوام” بحاجة ماسة لرأس حربة حقيقي في الوقت الحالي كما أنها لم تقتنع بمهاجمها الحالي اليوناني كوستاس.

وحسب ذات الموقع فإن، إبن مدينة عين البنيان يعد قناص الحقيقي الذي يبحث عنه مدرب نادي الجنوب الفرنسي رودي غارسيا.

وحسب ذات المصدر، فإن إدارة ليستر سيتي الإنجليزي لا تمانع بيع عقده، بعدما عجز عن فرض نفسه في المباريات الأخيرة لـ “الثعالب”.