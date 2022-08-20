سليماني يعود للدوري الفرنسي من بوابة هذا النادي

حسم الدولي الجزائري إسلام سليماني، وجهته المقبلة، مقررا العودته لليغ1 الفرنسية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد تجربته السابقة بنادي موناكو.

وكشف موقع “فوت ميركاتو”، اليوم السبت، عن توصل سليماني، وناديه سبورتينغ لشبونة البرتغالي، لاتفاق مع مسؤولي نادي بريست، للالتحاق بهذا الأخير.

كما أضاف ذات المصدر، بأن الهداف التاريخي للخضر، طالب بمهلة قصيرة، قبل التوقيع على عقد يربطه بنادي بريست لموسمين.

وبإتمام هذه الصفقة، سيلتحق اسلام سليماني (34 عاما)، بمواطنيه يوسف بلايلي، وهاريس بلقبلة، ضمن صفوف نادي بريست.