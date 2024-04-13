سليماني يفتتح عداده التهديفي مع ميتشلن البلجيكي

بصم المهاجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، اليوم السبت، على هدف خلال مواجهة فريقه ميتشلن أمام المنافس فيستيرلو.

في إطار الجولة 33 من الدوري البلجيكي و”بلاي أوف” المؤهل لدوري المؤتمرات الأوروبية الموسم المقبل.

وشارك المهاجم سليماني، في كامل أطوار المواجهة، وتمكن من إنقاذ فريقه من الهزيمة في هذا اللقاء، بعد أن سجل هدف التعادل الثاني لصالح فريقه ميتشلن، في الدقيقة 66 من الشوط الثاني، وبعد أن كان منهزما رفقة فريقه بنتيجة هدفين مقابل هدف، وإنتهت المواجهة بفوز ميتشلن بثلاث أهداف مقابل هدفين.

كما قدم “السوبر سليم” أداء جد راقي في هذا اللقاء، حيث قام بتسديد 3 كرات داخل الإطار، وقدم تمريرة مفتاحية وفاز في 3 صراعات ناجحة.

يجدر الإشارة، شارك سليماني مع فريقه ميتشلن، في 8 مواجهات هذا الموسم، وقدم 3 تمريرات حاسمة، وسجل هدف وحيد.