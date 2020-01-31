سليماني يفشل في الإنتقال إلى اليونايتد وتوتنهام بسبب رابطة الأبطال !

قبل ساعتين فقط عن إسدال الستار عن الميركاتو الشتوي، يتجه اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني للبقاء في فريق موناكو الفرنسي.

وأكد موقع manunitednewsnow أن فريق ليستر سيتي رفض تسريح اللاعب الجزائري إسلام سليماني إلى مانشستر يوناتيد وتوتنهام بسبب المنافسة التي يواجهها فريق الثعالب من طرف هذين الناديين على مرتبة مؤهلة للعب رابطة الأبطال الأوروبية الموسم المقبل.

ولم يتبق أمام إسلام سليماني سوى خيار البقاء في فريق موناكو، أو الوجهة الإيطالية بإعتبار أن نادي الإنتر مهتم بخدمات اللاعب الجزائري.