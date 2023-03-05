سليماني يفشل في قيادة اندرلخت لتحقيق فوز جديد

فشل الدولي الجزائري إسلام سليماني في قيادة فريقه اندرخلت للفوز على حساب المستضيف جينت في الجولة 28 من الدوري البلجيكي.

ونشر الفريق البلجيكي صورة اسلام سليماني على الصفحة الرسمية للنادي على “تويتر” التي تظهر مدى خيبة للمهاجم الجزائري.

كما تعمّدت ادارة النادي البلجيكي على اظهار صورة “السوبر سليم” الذي أصبح نجما فوق العادة بالنظر الى الغزارة التهديفية التي يتمتع بها.

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