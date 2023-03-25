سليماني يقترب من تحطيم أرقام أساطير الكرة الإفريقية

تواجد مهاجم المنتخب الوطني، إسلام سليماني، ضمن قائمة أفضل الهدافين الأفارقة للمنتخبات في القرن 21.

ونشر موقع PoP Foot ، المتخصص في الإحصائيات، قائمة أفضل الهدافين الأفارقة للمنتخبات الوطنية في القرن 21.

إحتل هداف الخضر المرتبة الخامسة في القائمة، برصيد 41 هدفاً من 91 مباراة بقميص المنتخب الوطني، وبمعدل 0.45 هدف في كل مواجهة.

بعد كل من المهاجم الإيفواري السابق ديدي دروغبا، والكاميروني سامويل إيتو، والغاني أسامواه جيان، والمصري محمد صلاح.