سليماني يقرر مغادرة شباب بلوزداد لخوض تجربة احترافية جديدة

يتجه الدولي الجزائري، اسلام سليماني، لمغادرة فريقه شباب بلوزداد في الميركاتو الشتوي الجاري، لخوض تجربة احترافية جديدة.

وحسب ما نقله موقع “فوت ميركاتو”، اليوم الخميس، يتجه سليماني، للعودة إلى أوروبا مجددا، من بوابة الدوري البلجيكي.

كما أوضح ذات المصدر، بأن الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، يتجه للانضمام إلى نادي واستيرلو، بعقد يمتد لـ6 أشهر.

يذكر أن اسلام سليماني، سجل عودته بداية الموسم الجاري للبطولة الوطنية، من بوابة شباب بلوزداد، الذي خاض معه 12 مباراة، سجل خلالها ثلاثة أهداف.