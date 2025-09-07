سليماني يقرر مواصلة المغامرة في الملاعب الأوروبية

يستعد الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري، إسلام سليماني، لفتح صفحة جديدة في مسيرته الكروية، بعد فسخ عقده مع شباب بلوزداد.

ووفقا لما كشفه الإعلامي الجزائري-الفرنسي نبيل جليت عبر صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، فإن “السوبر سليم” ينتظر أن يصل، غدا الإثنين، إلى رومانيا.

وذلك من أجل التوقيع مع نادي CFR Cluj، وفق ما كشفه المصدر.

سليماني، يبرهن في كل مرة على أن عامل السن ليس عائقًا أمام شغفه الكبير بكرة القدم، إذ يواصل اللعب على أعلى المستويات وهو في سن الـ37 عامًا.

مسيرة المهاجم المخضرم أخذته عبر عدة محطات بارزة: من الجزائر إلى البرتغال، مرورا بإنجلترا وتركيا وفرنسا وبلجيكا ثم البرازيل، ليختار الآن خوض تجربة جديدة في الدوري الروماني.

سليماني يمتلك سيرة ذاتية حافلة، إذ لعب لأندية كبرى مثل نيوكاسل، ليستر سيتي، موناكو، سبورتينغ لشبونة، وأولمبيك ليون، إلى جانب تجربته في عدة دوريات أوروبية كبرى.

ويُعتبر الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري برصيد 47 هدفًا في 102 مباراة.

الأسطورة الجزائرية جسّد طوال مسيرته معنى الإصرار والالتزام، بفضل أهدافه الحاسمة وحضوره الدائم في المواعيد الكبرى.

انتقاله إلى CFR Cluj يثبت أن مشواره الكروي لم ينته بعد، وأنه لا يزال قادرًا على إهداء الجماهير لحظات جديدة من التألق.