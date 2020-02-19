سليماني يقود التشكيلة المثالية لليغ1 الفرنسية

تواجد الدولي الجزائري إسلام سليماني، مهاجم نادي موناكو، على رأس التشكيلة المثالية للجولة الـ25 من الدوري الفرنسي.

ونشر الحساب الرسمي لليغ1 الفرنسية، على “تويتر”، التشكيلة المثالية للجولة الـ25، والتي ضمت إسم إسلام سليماني.

وجاء اختيار مهاجم الخضر، ضمن هذه التشكيلة، نظير منحه الفوز في لفريقه، خلال المواجهة التي جمعتهم بنادي مونبوليي، بتسجيله للهدف الوحيد في هذه المباراة.

يذكر أن إسلام سليماني، يملك في رصيده 9 أهداف، و8 تمريرات حاسمة، بألوان ناديه موناكو، من أصل 15 مباراة شارك فيها هذا الموسم.