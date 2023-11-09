سليماني يقود كوريتيبا لتحقيق الفوز بعد 4 هزائم

قاد المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني، أمس الأربعاء، فريقه كوريتيبا لتحقيق أول فوز منذ 4 مواجهات في الدوري البرازيلي.

بمناسبة مواجهة المنافس في الجولة 33 من الدوري البرازيلي، نادي أميريكا مينيرو، والتي إنتهت بفوز كوريتيبا بثلاثية نظيفة.

وشارك إسلام سليماني أساسيا في اللقاء لغاية الدقيقة الـ68 من عمر الشوط الثاني، وتمكن من تقديم تمريرة الهدف الثاني لصالح فريقه في الدقيقة 35 من الشوط الأول.

وقدم السوبر سليم أداءً جيدا في المواجهة، ساهم في تحقيق الفوز لصالح فريقه بـ3 مقابل 0.

ونال سليماني تنقيط 7 في اللقاء، بعد أن فاز بـ3 صراعات ثنائية، وقدم تمريرة مفتاحية، وبصم على 74% نسبة نجاح التمريرات.

كما يعد هذا الفوز لكوريتيبا الأول منذ 4 مباريات في الدوري البرازيلي، بعد الخسارة أمام كويانا، بالميراس، سانتوس، وغريميو.

للإشارة، رفع سليماني مساهماته التهديفية مع كوريتيبا هذا الموسم للرقم 5، منها تمريرتين حاسمتين، و3 أهداف.