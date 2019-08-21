سليماني يكشف عن أهدافه رفقة موناكو

حدد الدولي الجزائري إسلام سليماني، أهدافه التي يسعى لتجسيدها رفقة ناديه الجديد موناكو، في الموسم الكروي المقبل.

ونقل الموقع الرسمي لنادي موناكو، تصريحات إسلام سليماني، في هذا الخصوص، بعد ترسيم انضمامه للفريق، أين قال.

“أنا جد سعيد بالانضمام لنادي كبير مثل موناكو، الذي يهدف للعب الأدوار الأولى في البطولة، والتأهل للمنافسات الأوروبية”.

وكشف مهاجم الخضر، أهدافه المستقبلية رفقة موناكو، مصرحا: “سأقدم كل ما باستطاعتي، لمساعدة الفريق على تحقيق أهدافه”.

يذكر أن إسلام سليماني (31 عاما)، انضم لنادي موناكو، هذا الصيف، على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع امكانية شراء عقده، من ناديه ليستر سيتي الإنجليزي.