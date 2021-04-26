سليماني يكشف عن حقيقة إتصاله الهاتفي مع مورينيو

الرياضة
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سليماني يكشف عن حقيقة إتصاله الهاتفي مع مورينيو
بقلم يونس رزيق

كشف المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني عن حقيقة الإتصال الذي تلقاه من المدرب البرتغالي السابق لفريق توتنهام الإنجليزي جوزيه مورينيو.

وأجرت صحيفة ليكيب الفرنسية حوارا مطولا مع اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني الذي كشف فيه أنه تلقى إتصالا هاتفيا من طرف مورينيو لإقناعه باللعب في صفوف توتنهام الإنجيليزي.

“في فترة المدرب الإسباني مورينو عند إشرافه على نادي موناكو الموسم الماضي إعتمد على مهاجم واحد، وجلست أنا في الإحتياط، وفي هذه المرحلة تلقيت إتصالا من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من أجل اللعب في توتنهام”.


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