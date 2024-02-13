سليماني يكشف عن سبب فشل تجربته في ليستر سيتي

عاد مهاجم الخضر إسلام سليماني، للحديث عن تجربته في صفوف نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

بعد أن إنضم لصفوفه “السوبر سليم” صيف 2016 مقابل 31 مليون أورو، قادما من نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

ولم يتمكن سليماني من فرض نفسه في النادي الإنجليزي، وأصبح بعدها عرضة لجملة من الإنتقالات على شكل إعارة.

حيث لعب مهاجم الخضر في مدة عام ونصف مع ليستر، 47 مباراة وسجل 13 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة. وليعار بعدها سليماني إلى أندية نيوكاسل، فينرباتشي، موناكو، وليون.

وصرح في هذا الشا، سليماني، لموقع الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، أمس الإثنين:”في البداية كان كل شيء يسير على ما يرام”.

وأضاف سليماني:”حدث تغيير في المدرب بإقالة رانييري، وتعيين المدرب شكسبير خلفا له، والذي فضل الإعتماد على اللاعبين الذين فازوا بالدوري الإنجليزي الممتاز في العام السابق”.

وختم سليماني حديثه:”لست نادمًا على هذه التجربة، بالعكس لقد كانت رائعة، وكان لدينا مجموعة رائعة وفي نادٍ رائع”.