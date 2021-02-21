سليماني يكشف نقطة قوته ويُوجه رسالة قوية لمدربه

أكد الدولي الجزائري، إسلام سليماني، بأنه لا يزال قادرا على العطاء في المُستوى العالي، وهذا رغم تقدمه في السن.

وتحدث رأس الحربة، لقناة “بي إن سبورتس” قائلا :”أكثر فترة أكون فيها قويا، هي عندما أتواجد في وضعية حرجة”.

وأشار “سوبر سليم”، بأنه كان واثقا من رفع التحدي، رغم ظروفه الصعبة عندما كان لا يزال لاعبا مع ليستر سيتي.

وواصل :”عندما كنت في موناكو، كنت لا أزال جائعا، وراغبا في التألق، لتأتي فُرصة التحول الى ليون في الوقت المُناسب”.

وعن طموحاته مع “لوال” رد :”لست لاعبا يقتنع بالجلوس على كرسي الإحتياط، أنا أحب الفوز دائما”.