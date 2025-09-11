سليماني يلتحق رسميًا بنادي CFR كلوج الروماني

أعلن نادي CFR كلوج الروماني، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًا مع المهاجم الدولي الجزائري المخضرم إسلام سليماني.

و الهدّاف التاريخي لـ”الخضر”، في صفقة أثارت حماس جماهير النادي.

وجاء في بيان النادي: “بكل فخر وحماس، نرحب بالنجم الجزائري إسلام سليماني كأحدث مهاجم في صفوف CFR كلوج. نتمنى له مسيرة ناجحة وأهدافًا كثيرة بقميص نادينا”.

المسيرة الكروية لإسلام سليماني انطلقت من نادي شباب بلوزداد في الجزائر، حيث خطف الأنظار بقدراته التهديفية. المحطة الأوروبية الكبرى: انتقل إلى سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وسجّل معه 61 هدفًا وصنع 16 تمريرة حاسمة، ما فتح له أبواب الدوري الإنجليزي الممتاز عبر نادي ليستر سيتي. تجربة البريمييرليغ: لعب أيضًا بقميص نيوكاسل يونايتد، قبل أن يخوض تجارب أخرى في فرنسا مع موناكو (9 أهداف و7 تمريرات حاسمة في 19 مباراة)، ليون وبريست.

محطات أخرى: لعب في تركيا مع فنربخشة، في البرازيل مع كورتيبا، إضافة إلى تجارب في بلجيكا مع أندرلخت، ويسترلو، وميشلين.

سليماني يبقى أيقونة المنتخب الجزائري: 102 مباراة دولية مع “الخضر”. 46 هدفًا، ما يجعله الهداف التاريخي للمنتخب. ساهم في التتويج التاريخي بـكأس أمم إفريقيا 2019.

كما شارك في كأس العالم 2014 بالبرازيل وسجّل هدفين بارزين. نال جائزة أفضل لاعب جزائري سنة 2013.