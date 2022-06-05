سليماني يلمح لموعد اعتزاله اللعب مع الخضر

تحدث اسلام سليماني، عن بلوغه عشرة سنوات مع المنتخب الوطني، وقدرته على مواصلة العطاء، كما لمح لموعد اعتزاله اللعب دوليا.

وصرح سليماني، لتلفزيون “النهار”: “العشرة سنوات التي قضيتها في المنتخب الوطني لم تكن سهلة”.

كما أضاف: “بفضل العمل الجاد، وثقتي في النفس، تمكنت من بلوغ 10 سنوات مع الخضر، ولم لا بلوغ 15 عاما مع المنتخب”.

وبهذا أبدى سليماني، بطريقة غير مباشرة، عزمه مواصلة تمثيل الألوان الوطنية لخمسة سنوات أخرى، إلى غاية بلوغه 38 سنة.

يذكر أن إسلام سليماني، الذي يعد الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، يبلغ حاليا 33 عاما، ويعد من ركائز الخضر.