سليماني يمنح حلا بديلا لبلماضي

وجه مدرب اتحاد الحراش سيد أحمد سليماني، أمس السبت، رسالة خاصة للأندية الجزائرية، والناخب الوطني جمال بلماضي.

وصرح سيد أحمد سليماني، لتلفزيون “النهار”: “نحن نمنح الفرصة للاعبينا الآمال من أجل الفوز وتكوين لاعبين أبطال”.

وأضاف مدرب اتحاد الحراش: “أقول للأندية الجزائرية، لقد كونا 5 أو 6 لاعبين من الطراز العالي، تعالوا الموسم المقبل لأخذهم”.

وتابع سيد أحمد سليماني: “نفش الشيء بالنسبة للناخب الوطني جمال بلماضي، أقول له إذا كان لديك مشكل في منصب عدلان قديورة، تعال لأخذ اللاعب بيوض”.

وجاءت تصريحات، سيد أحمد سليماني، عقب فوز فريقه اتحاد الحراش، أمس السبت، على الضيف سريع غيليزان، بنتيجة 1-0.