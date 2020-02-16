سليماني ينال الاعتراف في موناكو

آشاد الحساب الرسمي لفريق موناكو على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالنجم الدولي الجزائري “إسلام سليماني” وأرقامه المُذهلة.

حساب الفريق الفرنسي نشر اليوم الأحد صورة لابن مدينة عين البنيان وهو يحتفل بهدفه الآخير في شباك “مونبولييه”.

الحساب أرفق الصورة بعبارة:”سليماني سجل في آخر 3 مباريات خاضها مع موناكو في الدوري الفرنسي، هدف ضد مونبولييه، هدف ضد باريس سان جيرمان وآخر ضد أميان”.