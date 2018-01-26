سليماني ينتظر الإشارة للإنتقال “للإمارة”

أصبح الدولي الجزائري، إسلام سليماني قريبا من التوقيع مع “موناكو” والذي يُصر على استقدامه أياما قليلة قبل غلق الميركاتو الشتوي.

وإتفقت وسائل الإعلام البريطانية بأن بطل الدوري الفرنسي يقترب من حسم صفقة “سوبر سليم” خاصة بعد بيعه للأرجنتيني “كاريلو” لساوثهامتون.

وينتظر صاحب الرأسيات الذهبية الآن، الإشارة من طرف إدارة فريقه سواءً بالإنتقال لليغ 1 أو التوجه صوب “تشيلسي” الذي طلبه مؤخرا.

ويسعى “الفوكسيس” للتخلص من إبن عين البنيان نهائيا مُقابل 20 مليون أورو في وقت أن الفرنسيين يُريدونه على شكل إعارة.

وفي حالة إنتقاله لموناكو، فإن سليماني لن يجد صعوبة في التأقلم، لأنه سيجد مُدربه الأسبق في سبورتينغ لشبونة “ليوناردو جارديم”.