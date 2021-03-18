سليماني ينتفض بعد منع الأفارقة من الإلتحاق بمنتخباتهم

تساءل مهاجم المنتخب الوطني إسلام سليماني عن سبب منع اللاعبين الأفارقة من الإلتحاق بمنتخباتهم خلال تاريخ الفيفا القادم مقارنة باللاعبين الفرنسيين.

وأعاد إسلام سليماني نشر تغريدة المدرب الفرنسي بورونو جينيسيو الذي تساءل هو الآخر عن سبب منع اللاعبين الأفارقة من الإلتحاق بمنتخباتهم هذا الأسبوع، في حين أن المنتخب الفرنسي سيستفيد من كل لاعبيه الناشطين خارج فرنسا.

;أعلنت الأندية الفرنسية وبصفة رسمية عن عدم السماح للاعبيها الدوليين باللعب مع منتخبات بلادهم خارج القارة الأوروبية.

وجاء في بيان للرابطة الفرنسية، أن كل الأندية رفضت مغادرة لاعبيها واستغلت قرار الفيفا الذي يقف في صف الأندية هذه المرة.

وبالتالي فإن الخضر سيفتقدون للاعبي الدوري الفرنسي على غرار: سليماني، بن العمري، دولور، فرحات، بلقبلة، أوكيدجة، بولاية، مهدي زرقان.