سليماني ينتفض بهدفين في مرمى مولودية البيض

تمكن المهاجم الدولي، إسلام سليماني، من تسجيل أول أهدافه هذا الموسم مع ناديه شباب بلوزداد، في مواجهة مولودية البيض.

في إطار فعاليات الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة.

وتمكن إسلام سليماني، من هز شباك مولودية البيض، في مناسبتين، في المواجهة التي تجرى حاليا، بملعب 5 جويلية الأولمبي.

بعد أن كان فريقه متأخرا في النتيجةبهدفين دون مقابل، حيث بادر أصحاب الأرض لإفتتاح النتيجة في مناسبتين، في الدقيقتين الخامسة والتاسعة.

بعدها تمكن هداف الخضر التاريخي، سليماني، من تعديل النتيجة للشباب، في الدقيقتين الـ33 و 43 من الشوط الأول.

للإشارة، تعد هذه الثنائية، الأولى لسليماني، بعد صيام عن التهديف دام لحوالي 3 مباريات متتالية منذ إنطلاق الموسم الكروي الجاري.