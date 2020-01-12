سليماني ينتفض ويضع النقاط على الحروف

الرياضة
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سليماني ينتفض ويضع النقاط على الحروف
بقلم إسماعيل عشاش

يواصل الدولي الجزائري إسلام سليماني، صناعة الحدث في فرنسا، بعدما أبدى عدم رضاه عما يعيشه مع موناكو في الفترة الماضية.

وكشفت جريدة “ليكيب”، بأن هداف المنتخب الوطني، لم يسكت عن الظلم الذي يتعرض له، حسب وجهة نظره، منذ عقوبته الأخيرة.

ووفقا لذات المصدر، فإن المُهاجم لم ينتظر طويلا، وقام بالإجتماع مُنفردا مع مُدربه الجديد ألبيرتو مورينو، لوضع النقاط على الحروف.

ولم يتم تسريب أية معلومة، لحد الساعة، بخصوص ما دار بين التقني الإسباني وإبن عين البنيان.

ويبقى الأمر الأكيد، هو أن صاحب الـ31 عاما، لن يبقى مكتوف الأيدي، وسيُغير الأجواء، إن لم يعد للمُشاركة بإنتظام مُستقبلا.


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