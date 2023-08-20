سليماني ينتقل إلى الدوري البرازيلي من بوابة كوريتيبا

كشف فريق كوريتيبا البرازيلي عن اتفاقه مع الدولي الجزائري إسلام سليماني لحمل قميص النادي بعد توقيعه على “عقد موقع مسبقا”.

وأعلنت إدارة كوريتيبا البرازيلي، عن اتفاقها مع المهاجم الجزائري على كل صغيرة و كبيرة و على التوقيع بشكل مبدئي، في انتظار التحاقه بالفريق، ترسيم الإجراءات الإدارية على الورق.

كما نشر فريق كوريتبا، اليوم الأحد، فيديو للمهاجم المخضرم الذي صال و جار في مختلف الأندية الأوروبية أخرها إندرلخت البلجيكي.

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