سليماني ينسى غموض صفقته  بالإحتفال بهذه المُناسبة

إحتفل الدولي الجزائري إسلام سليماني سهرة اليوم الأربعاء بعيد ميلاد إبنه الثالث على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.

ونشر مُهاجم الخضر صورة لإبنه أيمن وهو يحتفل بعيد ميلاده مُرفقا إياها بعبارة:”عيد ميلاد سعيد إبني..لا أستطيع أن أصدق أنك أقفلت عامك الثالث”.

وأضاف السوبر سليم الذي يكتنف الغموض مُستقبله قبل دقائق من غلق سوق الإنتقالات الشتوي بعد عدم إعلان نادي نيوكاستل ضمه بصفة رسمية.

“أنا فخورا لكوني أبوك”.

وكان سليماني قد إلتحق اليوم بمدينة نيوكاستل عبر طائرة خاصة وأجرى الفحوصات الطبية لكن لا شيئ رسمي لحد الأن.