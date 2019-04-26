“سليماني” ينسى مشاكله رفقة إبنه

ظهر الدولي الجزائري، “إسلام سليماني” رفقة إبنه الصغير في إحدى حدائق الألعاب في “إسطنبول” التركية، في أجواء أكثر من رائعة.

وتأتي خرجة هداف المنتخب الوطني، لنسيان الظروف الصعبة التي يعيشها رفقة “فينرباتشي” في الأشهر القليلة الماضية، والتي أثرت عليه كثيرا.

ويُعاني “سوبر سليم” الأمرين مؤخرا، بعدما إستبعد من تشكيلة “الكناري” بشكل نهائي في إنتظار رحيله نهائيا مع ختام الموسم الجاري.

ولا يزال إبن عين البنيان، مُرتبطا بعقد طويل الأمد مع “ليستر سيتي” الإنجليزي، وسيكون مُجبرا على العودة إليه الصيف القادم.