سليماني ينفرد برقم مميز في الدوري البلجيكي

انفرد الدولي الجزائري، ومهاجم نادي أندرلخت، إسلام سليماني، برقم مميز في الدوري البلجيكي، بمناسبة لقاء ناديه أندرلخت أمس الأحد، أمام الضيف ميشيلين.

وتلقى أندرلخت هزيمة مفاجئة استقرت على 2-3، إلا أن سليماني. ترك بصمته في اللقاء المندرج، ضمن الجولة الـ 34 من الدوري البلجيكي، بتسجيله هدفا وتصدره قائمة مميزة.

وإلى جانب هدفه الذي يعتبر الثامن له في 10 لقاءات بـ”السوبر ليغا” البلجيكية. فقد أكد موقع “سوفاسكور”. بأن مهاجم الخضر، قام بـ 9 تسديدات على المرمى خلال لقاء أمس.

كما أشار الموقع المختص في الأرقام والإحصاء، إلى أن رقم سليماني، هو أعلى رقم للاعب في مباراة واحدة في الدوري البلجيكي الممتاز هذا الموسم.

موضحا في الأخير، بأن الدولي الجزائري، تحصل على أفضل تقييم من جانب فريقه بـ 8.2/10.