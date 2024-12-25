سليماني ينهي مقاطعته لتدريبات شباب بلوزداد

سجّل الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، اسلام سليماني، حضوره في تدريبات ناديه شباب بلوزداد، التي جرت اليوم الأربعاء، تحسبا لملاقاة أولمبيك أقبو، المقررة هذا الجمعة.

وكان سليماني، قد قاطع تدريبات “السياربي” في الفترة الماضية. بسبب مشاكل مع إدارة الفريق، حسبما أكده المدرب عبد القادر عمراني، في تصريحات سابقة، من دون أن يعطي تفاصيل أخرى.

غير أن بعض الأطراف، تحدثت عن سوء تفاهم بين مسؤولي النادي البلوزدادي وسليماني. حول الأجرة الشهرية، مباشرة بعد لقاء الداربي أمام المولودية، وراحت إلى أبعد من ذلك، حينما أكدت بأن اللاعب لا ينوي العودة مجددا إلى النادي.

ونشرت الصفحة الرسمية لشباب بلوزداد، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة لسليماني، عبر خاصة “ستوري”. تظهر اللاعب وهو يخوض التدريبات داخل القاعة، وهو ما يؤكد نهاية الأزمة بينه وبين الإدارة.