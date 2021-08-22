سليماني يهنئ شباب بلوزداد بلقبه الثامن

هنأ الدولي الجزائري إسلام سليماني لاعب ليون الفرنسي، فريقه السابق شباب بلوزداد، بعد حصده لقب البطولة لموسم 2020/2021.

ونشر سليماني، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قال فيها: “هنيئا للعملاق شباب بلوزداد، لقبه الثامن للبطولة الوطنية”.

وأضاف مهاجم الخضر، إلى تغريدته، الشعار العريق للنادي البلوزدادي “آلي شباب زوج”، وأرفقها بصورة للاعبي الفريق.

يذكر أن إسلام سليماني سبق له حمل ألوان نادي شباب بلوزداد، والذي كان بوابته إلى البرتغال، أين خاض أول تجربة احترافية له رفقة نادي سبورتينغ لشبونة.