سليماني يواجه ضغوطات كبيرة في سبورتينغ لشبونة

انتقد فرناندو مينديز نجم سبورتينغ لشبونة سابقا سلوك الدولي الجزائري اسلام سليماني اتجاه مدربه في الفريق البرتغالي روبن اموريم.

كما دافع الدولي البرتغالي الأسبق. على قرار أموريم بإبعاد سليماني مؤخرا وقال “أعتقد أن القضية اكبر من أن سليماني تخاذل في التدريبات. أظن من الصعب تصديق الأمر. أعتقد أن الأمور حدثت بشكل أكبر”.

وأضاف في تصريح له لصحيفة “بنكادا” البرتغالية “صحيح تحدث مثل هذه الأحداث. لكن القرار يبقى بيد المدرب أموريم. وأشجعه على ذلك”.

كما أردف “تهانينا لسبورتينغ. تهانينا لأموريم على الطريقة التي يسيّر بها الفريق”.

ويواجه اسلام ضغوطات كبيرة التي تدفعه للرحيل عن الفريق الذي فتح له أبواب النجومية سابقا. سيما وأن عقده ينتهي في الصيف المقبل.

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