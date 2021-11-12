سليماني يواصل تحطيم الأرقام القياسية

نجح الدولي الجزائري إسلام سليماني، في رفع رصيده الشخصي من الأهداف رفقة المنتخب الوطني، اليوم الجمعة، في مواجهة جيبوتي.

ودخل سليماني، مع بداية الشوط الثاني من هذه المباراة، وبعد محاولات عديدة، نجح في الدقيقة 86 من تعميق الفارق بتسجيله الهدف الرابع.

كما نجح سليماني، من خلال هذا الهدف، من رفع رصيده كهداف للمنتخب الوطني، أين بلغ هدفه الـ38.

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