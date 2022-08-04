سليماني يوافق على هذا الشرط للتخلص من جحيم سبورتينغ

يعيش، إسلام سليماني، وضعية صعبة خلال الميركاتو الصيفي الحالي بسبب عدم إيجاده مخرجا من جحيم فريقه سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

حيث لم يجد النجم الدولي الجزائري لحد كتابة هاته الأسطر فريقا جديدا ينضم إليه بعد خروجه من خيارات الطاقم الفني لسبورتينغ.

ووفقا لصحيفة “ريكورد” البرتغالية فإن “السوبر سليم” وافق على تخفيض راتبه السنوي من أجل الإتفاق مع فريق جديد.

وكانت العديد من الفرق قد رفضت التعاقد مع ابن مدينة عين بنيان بسبب راتبه المُرتفع على غرار، ستاد بريست 29 الفرنسي.