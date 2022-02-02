سليماني يوجه رسالة خاصة لنادي ليون

وجّه الدولي الجزائري إسلام سليماني، لاعب سبورتينغ لشبونة البرتغالي، رسالة خاصة لناديه السابق أولمبيك ليون الفرنسي.

ونشر سليماني، رسالة عبر “انستغرام قال فيها: “أشكر النادي الكبير، أولمبيك ليون، وكل الأطقم على الأوقات التي قاسمتها معهم”.

كما أضاف: “أتمنى أن يحقق الفريق كل أهدافه لهذا الموسم، وسأكون دائما أول المناصرين لأولمبيك ليون”.

يذكر أن اسلام سليماني، غادر أولمبيك ليون، في الميركاتو الشتوي الجاري، عائدا لناديه السابق سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

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